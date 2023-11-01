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общество

Произошёл массовый сбой приложения «Сбер»

Фото: freepik

Массовый сбой произошёл при попытках зайти в приложение «Сбер».

По данным Telegram-канала «РИА Новости», произошёл сбой в работе мобильного приложения «Сбербанк Онлайн».

Сейчас банк работает над решением проблемы.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске произошел сбой в терминалах и банкоматах Сбербанка. Также люди не могут войти в приложение «Сбербанк онлайн». При попытке войти в приложение, клиентам пишут, что нет соединения с интернетом.

Напомним, что массовый сбой в работе электронного дневника перед каникулами произошёл в Новосибирске. По словам новосибирцев, это частое явление перед каникулами, потому как родители заходят проверить отметки детей. В результате, из-за активного посещения сайта, он просто перестаёт работать.

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Валерия Митрохина
Журналист

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