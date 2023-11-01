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общество проиcшествия

Пьяная женщина зарезала годовалую племянницу во время ссоры с сестрой

Фото: Следком

Жительница Тувы убила ребёнка сестры во время пьяной ссоры.

В Туве пьяная женщина зарезала племянницу во время ссоры с сестрой. Об этом сообщили в региональном Следкоме.

В апреле 2023 года 28-летняя женщина употребляла алкоголь в гостях у сестры. Внезапно родственницы поссорились, в результате чего одна ударила вторую ножом в ногу. Нападавшая взяла годовалого ребёнка на руки и побежала за его матерью. В ограде дома женщина несколько раз ударила ножом малышку. Девочка умерла в больнице.

Пьяная женщина хотела зарезать и четырёхлетнего племянника, но один из родственников столкнул нападавшую и спас ребёнка.

Следователи проверили место преступления. Уголовное дело направили в суд.

Напомним, что новосибирские пожарные ликвидировали возгорание и спасли лошадь.

Ранее Сиб.фм сообщал, что водитель автомобиля ВАЗ-21144, двигаясь по автодороге «Северный обход города Новосибирска» наехал на человека, переходившего проезжую часть не по пешеходному переходу.

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Диана Джафарова
журналист

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