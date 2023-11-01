Российский онколог из Новосибирска перечислил 3 вида агрессивного рака

Существует несколько видов агрессивного рака, которые очень быстро могут перейти из первой в четвертую стадию.

На сегодняшний день в медицине выделяют несколько видов агрессивных раков, которые быстро переходят от первой к четвертой стадии. Таким образом, шансы на выздоровление у пациентов уменьшаются. Главный врач регионального онкодиспансера Новосибирской области Сергей Фурсов рассказал, что эти виды рака поддаются диагностике.

Одним из наиболее опасных видов является меланома. Она быстро развивается и оставляет пациентам мало шансов на выздоровление. Меланому можно заметить, наблюдая за изменениями родинок.

Рак поджелудочной железы обычно обнаруживают на более поздних стадиях. Он вызывает метастазы в легких, печени и почках. Распознать его можно при помощи качественного УЗИ.

Рак легких. Часто связан с курение. Один из самых распространенных видов рака. Он может долго протекать без симптомов, быстро прогрессируя. Флюорография может помочь в его выявлении.

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