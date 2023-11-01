Стало известно, сколько получает ассистент стоматолога в Новосибирске

По данным исследования SuperJob в октябре этого года, медицинские сестры и ассистенты стоматологов в коммерческих клиниках Новосибирска получают в среднем около 80 тысяч рублей в месяц.

Максимальная зарплата для этой должности в городе достигает 120 тысяч рублей, в то время как средняя зарплата составляет 53 тысячи рублей.

Специалисты с опытом работы в медицинской информационной системе и навыками работы в системе ДМС могут получать зарплату от 40 до 45 тысяч рублей, а сотрудники с опытом работы от двух лет получают от 45 до 60 тысяч рублей в месяц. Тем, у кого есть опыт работы с радиовизиографом и стажем работы от трех лет, предлагают самую высокую зарплату — от 60 до 80 тысяч рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске строят здание для музыкальной школы № 10 в Академгородке.