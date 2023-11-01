Скоростной поезд «Ласточка» запустят между Новосибирском и Барнаулом

Между Новосибирском и Барнаулом запустят «Ласточку».

По данным «Известия», все электрички в Новосибирске сейчас работают на постоянном токе, однако в Барнауле они работают на переменном, из-за чего пассажирам приходится пересаживаться в Черепаново.

Ранее в Барнауле представили «Ласточку», которая работает на двойном питании, но составы так и не были включены в постоянное расписание.

«Планы были свернуты. Уже разработан аналогичный состав отечественного производства», — рассказал министр транспорта Алтайского края Антон Воронов.

Также он добавил, что скорость поезда будет составлять 120 км/ч, а путь между городами займет 3 часа 18 минут.

Ранее Сиб.фм сообщал, что 6 ноября дополнительный рейс совершит поезд № 869/870, который следует из Томска до Новосибирска и обратно. Это связано с большим спросом поездок в праздничные дни.