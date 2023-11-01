сегодня
01 ноября, 17:30
пробки
6/10
погода
-5°C
курсы валют
usd 92.02 | eur 97.93
сегодня
01 ноября, 17:30
пробки
6/10
погода
-5°C
курсы валют
usd 92.02 | eur 97.93
сегодня 16:39
общество

Соцфонд России опубликовал график выплат пенсий и пособий для новосибирцев в ноябре-2023

Фото: Pexels.com

В первую неделю ноября россиян жду праздничные дни в связи с Днем народного единства. В этом году году праздник выпадает на субботу. Из-за этого рабочая неделя сократится.

По производственному календарю на 2023 год, 3 ноября, пятница, будет предпраздничным днем. Рабочий день сократят на один час. Понедельник, 6 ноября, станет выходным.

В пятницу, 3 ноября, большая часть выплат и пособий по линии Соцфонда перечислят новосибирцам по обычному графику.

Граждане, получающие пособия через банки, получат различные выплаты, включая пособия на детей, материнский капитал и другие социальные пособия.

Пенсии также перечислят в банки с учетом праздничных дней в начале ноября.

Ранее Сиб.фм сообщал, что депутат из Красноярска требует отменить концерт Дианы Арбениной из-за ее «антироссийской позиции».

ОЦЕНИТЬ статью
0

Игорь Кириченко
Журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в