Страшная инфекция: массовое отравление произошло в кадетской школе-интернате

Массовое отравление в кадетской школе-интернате в Луховицах: 20 детей госпитализированы с подозрением на ротавирус.

Вчера вечером в кадетской школе-интернате "Орëл" в Луховицах произошло массовое отравление, в результате которого были госпитализированы 20 учеников. По информации SHOT, несколько машин скорой помощи были вызваны на территорию Дединовской школы, где располагается интернат.

Администрация школы сообщила о том, что около десяти вечера у 20 учеников одновременно начались симптомы плохого самочувствия: повышение температуры, тошнота и рвота. 14 мальчиков в возрасте от 11 до 15 лет были доставлены в Луховицкую центральную районную больницу с подозрением на ротавирусную инфекцию, ещё 6 кадетов были отправлены в ближайшую больницу в Коломне.

Предполагается, что дети могли отравиться чем-то, что было подано им на ужин. В связи с этим полиция проводит проверку по факту произошедшего, а Роспотребнадзор взял ситуацию на контроль. Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело по факту предоставления услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

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