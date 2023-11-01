В лесу под Новосибирском нашли тело пропавшего 41-летнего мужчины

Тело пропавшего 41-летнего мужчины нашли в лесу под Новосибирском.

По данным поискового отряда «ЛизаАлерт НСО», в Новосибирской области завершились поиски 41-летнего Андрея Кузнецова из Тогучина — его нашли мертвым в лесу.

Мужчина пропал 25 октября 2023 года, искали его шесть дней и утром 31 октября в лесу был обнаружен его труп.

«Найден, погиб. Отряд приносит соболезнования родным и близким», – говорится в сообщении поискового отряда.

Напомним, что в Новосибирске ищут 35-летнего Александра Гафнера в черной куртке с капюшоном. Рост мужчины около 170 см, нормальное телосложение, карии глаза и черные волосы. Александр носит очки. На момент исчезновения он был одет в синие джинсы, черную куртку с капюшоном и черные кеды.