В Краснодаре полицейские задержали наркодилера-москвича

В пакете оказалось почти 500 гр производного N-метилэфедрона.

Сотрудники полиции в Краснодаре обнаружили 42-летнего мужчину из Москвы на улице Калинина, у которого был увесистый сверток с порошком в верхней одежде.

Экспертиза показала, что это почти 500 грамм производного N-метилэфедрона. Мужчина признался, что собирался продавать наркотик в Сочи, где он временно жил у родственников.

Полиция задержала его мужчину. Возбуждено уголовное дело.

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