В Новосибирске появилась новость о маньяке у пединститута

Новость о маньяке, разгуливающем вокруг Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) распространилась в чатах Новосибирска.

В социальных сетях распространилась информация о маньяке, который орудует в районе Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ). Это вызвало беспокойство среди студенток. Из-за этого появились призывы, чтобы не ходили в одиночку.

Однако проведенное расследование Atas.info совместно с «Лапша Медиа» выявило, что угроза оказалась фейковой. Полицейские также подтвердили, что маньяка нет. Они отметили, что подобные ложные угрозы возникают периодически.

В МВД также сообщили, что район патрулируют нормально. Отправитель сообщений отказался выйти на связь с журналистами.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в центре Новосибирска упала женщина и час не смогла подняться до прибытия медиков.