В центре Новосибирска упала женщина и час не смогла подняться до прибытия медиков

Ранее пострадавшая трижды ломала шейку бедра.

Сегодня, 1 ноября, в центре Новосибирска возле киоска с овощами на пересечении улиц Ленина и Урицкого женщина запнулась за свой костыль, упала и ждала скорую целый час. Женщина ранее ломала шейку бедра.

Бабушка планировала пойти с правнуком в кинотеатр. Женщина замерзла, ожидая скорую помощь на земле.

Первую помощь ей оказали прохожие, внук, правнук, сын и сноха, прибывшие на место происшествия. Пока государственная служба ехала к месту происшествия, женщину уже осмотрели врачи частной скорой помощи.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске эксперты Минздрава России провели проверку на станции скорой помощи.