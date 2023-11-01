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общество

В Новосибирске эксперты Минздрава России провели проверку на станции скорой помощи

Фото: Pexels.com

Эксперты Министерства здравоохранения Российской Федерации посетили станцию скорой помощи в Новосибирске на выходных.

Проверка включала в себя оценку кадрового состава и проверку работы новой программы, вызвавшей вопросы у медицинского персонала.

Представители регионального правительства подтвердили визит Минздрава. Они отметили, что проверка была запланированной и проводилась в рамках ежегодного обзора работы медицинских организаций региона. Эксперты ознакомились с работой нескольких медицинских учреждений, включая службу скорой медицинской помощи.

Ранее Сиб.фм сообщал, что «Гастрокорт» уводит посетителей у одного из крупнейших ТРЦ Новосибирска.

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Игорь Кириченко
Журналист

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