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проиcшествия

В Махачкале арестовали ещё восемь человек после массовых беспорядков

Фото: freepik

После массовых беспорядков в Махачкале задержали ещё восемь человек. Сейчас насчитывается 15 задержанных.

По данным Карабудахкентского районного суда Дагестана, было рассмотрено 10 дел по статье «Участие в несанкционированном собрании, повлекшем создание помех функционированию объектов транспортной инфраструктуры». Все задержанные являются местными жителями.

«Постановлениями суда все они признаны виновными в совершении административного правонарушения, — прокомментировала руководитель пресс-службы Верховного суда региона Зарема Мамаева для ТАСС.

По её словам, сейчас в отношении восьмерых назначено наказание в виде административного ареста сроком на восемь суток. А двум, по причине здоровья, назначено 60 часов обязательных работ.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что видеоблогера Хасбика подозревают в беспорядках в Махачкале. Генпрокуратура проверит российского видеоблогера Хасбика Магомедова по экстремистской статье за антисемитизм и призывы к беспорядкам в Дагестане.

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Валерия Митрохина
Журналист

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