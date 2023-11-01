В Новосибирске суд вынес решение из-за возникшего конфликта из-за куста шиповника

В Новосибирске Ленинский районный суд вынес решение по иску между соседями в СНТ из-за конфликта из-за куста шиповника.

88-летний Виктор обратился с иском к 71-летнему Аркадию, требуя более 600 тысяч рублей за моральный вред, медицинские и юридические расходы.

Суд принял решение частично удовлетворить иск. Принято решение о компенсации в размере 10 тысяч рублей за моральный вред и 2 тысячи рублей на юридические услуги. Обе стороны подали жалобы. Однако апелляционная инстанция, проведя судмедэкспертизу, подтвердила решение суда первой инстанции без изменений. Жалобы на апелляционное решение не были удовлетворены.

Решение суда вступило в силу.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске жители ЖК возмущены соседством с «Новоколледжем».