В Новосибирске жители ЖК возмущены соседством с «Новоколледжем»

В Новосибирске возник спор из-за возможного переезда филиала «Новоколледжа» на первые два этажа жилого комплекса «Огни Сибири». Об этом сообщает «АиФ-Новосибирск».

Руководство учебного заведения рассматривает эту локацию для создания кампуса. Это вызвало недовольство среди жильцов. Они опасаются, что присутствие 300 студентов может привести к возможным конфликтам.

Жильцы дома на улице Семьи Шамшиных, №89 утверждают, что дети и подростки часто проникают на закрытую территорию ЖК, нарушают порядок и портят имущество. Они опасаются, что студенты также могут нарушить спокойствие и безопасность жилого комплекса.

Председатель совета дома Иван Левченко подчеркнул, что хотя есть воспитанные студенты, даже несколько хулиганов могут создать проблемы. Он переживает, что подростки будут портить общественные места, пить алкоголь, курить и, возможно, принимать наркотики.

Руководство «Новоколледжа» подчеркнуло, что сложно найти альтернативные помещения. Они отметили, что предложенное место является наиболее удобным. Однако обещали рассмотреть другие варианты.

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