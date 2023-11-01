В Новосибирске участников СВО набирают представители Якутии

ЧВК «Вагнер» сейчас не набирает в Новосибирске бойцов для отправки на Украину. Теперь желающие отправиться в зону СВО заключают контракты с Министерством обороны. Оказывается, выбор есть и здесь: служить можно, например, от Якутии – за малочисленный народ дают больше «подъёмных».

Накануне стало известно, что ЧВК «Вагнер» объединится с Росгвардией. Сейчас «музыкантов» в зоне СВО нет – в регионах набор и отправка были прекращены в августе. После этого появился самозванец в виде «социального координатора» Дмитрия Болотского, который собрал деньги и пропал.

Официально сейчас функции набора ведёт министерство обороны РФ. С офиса по адресу Челюскинцев, 15, где ещё летом были флаги ЧВК «Вагнера», теперь красуется эмблема СВП "Патриот" — здесь зовут служить по контракту в Минобороны представители Республики Якутия.

За Якутию больше платят

Теперь на месте, откуда ещё три месяца назад на СВО уходили «музыканты», красуется плакат СВП «Патриот». Сиб.фм рассказали, какие условия теперь предлагают новобранцам.

«В начале года от нашего президента Владимира Владимировича Путина было поручение: каждому региону поставить определённое количество контрактников на военную службу в Миноброны. У каждого региона есть свои квоты, свои задачи. Мы здесь представляем интересы Якутии, — рассказал Сиб.фм председатель некоммерческой организации «Патриот» Вячеслав Решке.

– Во-первых, в Якутии мало народа. Во-вторых, у нас условия хорошие: ребята, которые идут на контракт через Якутию, они проходят обучение в центре «Боотур». Неделю или две мы подготавливаем ребят, пока они проходят медкомиссии, проверки через разные базы».

Вячеслав Решке говорит, что у якутов есть чему поучиться: с самого детства они занимаются охотой и рыбалкой. Так что, физическая подготовка начинается уже лет с 5.

«То, что спецназовцы осваивают в 18 лет, якуты уже знают давно. После того, как контрактник проходит обучение, он становится военнослужащим Министерства обороны. Исходя из уровня подготовки, специальности, боевого и военного опыта, решается вопрос об использовании контрактника», — объясняет председатель «Патриота».

Для новосибирцев решающим может стать финансовый вопрос: ведь если Минобороны России предлагает единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей, то в Якутии к этой цифре прибавляется ещё 300 000.

«Каждый регион поощряет контрактников на своё усмотрение (речь идёт о сумме помимо федеральной выплаты). В Новосибирске – это 100 тысяч рублей. Якутия выплачивает 300 тысяч, — продолжает Вячеслав Решке.

– В Новосибирске жителей – более полутора миллиона, а в Якутске – 300 000».

«Их в плен не берут!»

Председатель «Патриота» рассказывает, почему с якутами сибирякам может быть служить даже комфортнее. В Якутии контрактников также одевают в распределительных центрах, а их семьи бесплатно ездят на автобусах.

«Но для новосибирцев потом уже не нужно будет мотаться в Якутск. Удостоверение ветерана СВО через год службы придёт уже по месту прописки», — приводит аргументы председатель «Патриота».

Рассказал Вячеслав Решке и о том, какие якуты бойцы: их хоть и мало, но они отличаются отчаянным патриотизмом.

«Я когда ездил в зону СВО, и когда на блокпостах узнавали, что я из Якутии, мне ребята честь отдавали. Хотя я просто волонтёр, но и мне выражали уважение, — вспоминает Вячеслав.

– У ВСУ есть негласное распоряжение: они якутов не берут в плен. Сразу расстрел! Для ВСУшников это страшные люди: там ярость, борьба и зашкаленный патриотизм. У якутов нет «пятисотых» и предателей. Это как в Великую Отечественную войну матросов боялись и в плен не брали – то же самое. Их убивают. Ещё один момент: якуты по рации могут разговаривать на якутском языке, который украинцы не знают. Поэтому когда дают какие-то важные поручения по рации: тут зовут якута и там – якута. Укропы не могут их перехватить».

Вячеслав Решке также добавил, что русские в последнее время стали брать якутские позывные. В некоторых случаях в окопах на СВО в качестве подкрепления ждут именно якутские подразделения.

«Это, как и отряд «Ахмат» у «Вагнера» был, – некоторая уверенность в надёжности. У них в генах заложена эта способность к выживанию. Они – бойцы по своей сути, рождённые с такими способностями,

- заключил президент «Силового Единства Сибири» Валерий Фёдоров. – Туда ведь идут те, кто хочет познать себя. Есть люди, которые потерялись, и хотят понять: а кто я на самом деле?»