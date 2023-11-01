В Новосибирске женщин начали забирать на СВО

Военный комиссар Новосибирской области Евгений Кудрявцев заявил о возможности участия женщин в специальной военной операции (СВО).

В интервью программе «Регион LIFE» на ОТС он подчеркнул, что женщины могут пройти службу, обратившись в местный военный комиссариат или администрацию муниципального района.

Военкомат готов предложить женщинам определенные должности или специальности, но может отсутствовать соответствующая вакансия, особенно в сфере медицинских и связанных областей.

Кудрявцев отметил, что в Новосибирской области множество женщин уже ушли на службу.

Ранее Сиб.фм сообщал, что экс-боец UFC Нурмагомедов поддержал призыв не наказывать штурмовавших аэропорт Махачкалы.