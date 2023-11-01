В Новосибирской области к концу недели потеплеет с -15 градусов до 4 градусов тепла

В начале ноября в Новосибирской области ожидается изменение погоды после холодных дней. Об этом сообщает Западно-Сибирская УГМС.

4 ноября после температур до -15 градусов ожидается потепление до +4 градусов. Это связано с циклоном из Архангельской области.

Также 2 ноября ожидается снег на юге области с порывами ветра до 15 метров в секунду. Ночью температура опустится до -3...-13 градусов, а днем поднимется до -1. В последующие дни сохранится небольшой снег. Ветер изменится на южный, с порывами до 15 метров в секунду.

3 ноября ожидается похолодание до -9...-19 градусов ночью и от -3 до -8 градусов днем. Однако на 4 ноября ожидается потепление: ночью от -5 до -10 градусов, а днем до +4 градусов. Сильный ветер сохранится.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске за 530 миллионов рублей продают стадион СКА на Воинской.