В Новосибирской области простились с бойцом СВО, которому было всего 20 лет

В зоне специальной военной операции погиб парень из Новосибирской области — ему было всего 20 лет.

По данным газеты «Правда севера», во время выполнения боевых задач в зоне проведения СВО погиб Валентин Чебыкин. В феврале ему исполнилось всего 20 лет.

Он родился в Чернаковке Кыштовского района Новосибирской области. Ранее отслужил в рядах Вооруженных сил в мотострелковых войсках. Весной 2023 года Валентин заключил контракт на прохождение воинской службы с Минобороны РФ. На фронте находился с 20 мая этого года.

20 октября 3 разведгруппа, находящаяся на передовой линии, попала под минометный обстрел. Валентин Чебыкин получил тяжелое осколочное ранение и спустя 2,5 часа скончался на перевязочном пункте. Он посмертно представлен к ордену Мужества.

Напомним, что опубликованы фото участников СВО из Новосибирской области, погибших в октябре.