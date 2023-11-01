В России все виды топлива упали в цене на 1–3%

На торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в России зафиксировали снижение цен на различные виды топлива.

Цены понизили на АИ-92 и 95, а также на летнее дизельное топливо. Например, цена бензина АИ-92 упала на 1,91% и составляет теперь 48 497 рублей за тонну. Бензин 95-й марки снизился на 3,15% и теперь стоит 51 963 рубля за тонну. Цена летнего дизельного топлива снизилась на 0,68% и теперь составляет 55 301 рубль за тонну.

С момента введения запрета на экспорт российских нефтепродуктов цены на бензин АИ-92 упали на 21,6%, на АИ-95 — на 21,9%, и на летний дизель — на 23,1%. Также на торгах снизились цены на межсезонное и зимнее дизельное топливо, а именно до 57 232 рублей (-1,84%) и 70 932 рубля (-1,36%) за тонну соответственно. Кроме того, упала стоимость мазута на 10,89% — теперь стоит 20 742 рубля за тонну, и сжиженных углеводородных газов (СУГ) на 4,02%, с ценой в 35 080 рублей за тонну.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском построят патриотический парк за 1,7 млрд рублей.