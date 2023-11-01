В Томске компьютерную модель научили выявлять рак кожи

Томские учёные создали нейросеть, которая с точностью 100% определяет рак кожи.

По данным пресс-службы Минобрнауки РФ, учёные Томского государственного университета и НИИ онкологии Томского национального исследовательского медцентра разработали компьютерную модель, которая диагностирует меланому и степень её злокачественности.

Сообщается, что библиотека данных сформирована на основе образцов тканей более 100 пациентов НИИ онкологии ТНИМЦ, а в качестве инструмента используется терагерцовая спектроскопия.

Также, в пресс-службе отметили, что новый подход автоматизирует процесс диагностики и поможет создать эффективный вспомогательный инструмент для повышения объективности диагностики и принятия решения относительно выбора тактики лечения.

Напомним, что в Новосибирске создали специальное приложение для развития речи детей. Приложение включает мобильные игры, которые не только распознают речь ребёнка, но и мотивируют его самостоятельно произносить звуки.