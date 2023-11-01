Военком Новосибирской области рассказал, кто чаще заключает контракт на службу

Военком рассказал, кто чаще в Новосибирске заключает контракт на службу.

Во время прямого эфира ОТС военный комиссар Новосибирской области Евгений Кудрявцев рассказал, кто чаще заключает контракт с Минобороны РФ — жители города или сельской местности.

Он отметил, что сейчас соотношение примерно одинаковое — 50 на 50. Но всё же из районов сельской местности на службу идут чаще.

«Это связано с наличием работы и попыткой реализовать себя», — прокомментировал военкор.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что комбат Панферов прокомментировал новые успехи отряда «Вега» в зоне СВО. Он заявил о том, что гордится своим отрядом, а также выразил благодарность родителям бойцов за то, что они вырастили таких достойных солдат.

Напомним, что военный комиссар Новосибирской области Евгений Кудрявцев сообщил, что женщины могут участвовать в специальной военной операции.