Врач Курбатова не советует употреблять сырое тесто из-за опасности кишечных инфекций

По словам специалиста, в тесте также может содержаться такая вредная бактерия, как сальмонелла.

Эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова рассказала в беседе с Pravda.Ru, что употреблять сырое тесто опасно для здоровья. В первую очередь, по словам специалиста, это может спровоцировать опасные инфекции, которые вызваны бактериями сальмонеллы или кишечной.

Медик подчеркнула, что к первым симптомам инфекции, вызванной вышеуказанными бактериями, относятся спазмы в животе, диарея, лихорадка, рвота и кровавый стул. Причем инкубационный период кишечной инфекции длится от трех до восьми дней, а сальмонеллы -от шести часов до шести дней, предупредила Курбатова.

Она добавила, что при появлении перечисленных симптомов, нужно незамедлительно обратиться в больницу.

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