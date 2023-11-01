«Я русский»: новосибирский школьник репетирует перед концертом с SHAMAN'ом

Появилось видео с репетицией новосибирского школьника перед концертом с SHAMAN'ом.

4 ноября восьмиклассник из Новосибирска Артём Жиров выступит на концерте в честь Дня народного единства вместе с SHAMAN'ом. Он и ещё полторы тысячи человек исполнят песню «Я русский!» на сцене ВДНХ в Москве. Об этом «Сиб.фм» рассказала советник директора по воспитанию МАОУ СОШ №215 имени Д. А. Бакурова Юлия Исакова.

«Тем временем в Москве наш учащийся 8 "Ж" класса Артём Жиров в составе сводного "Хора Первых" готовится к выступлению на ВДНХ!» — говорится в сообщении школы.

По словам Юлии Исаковой, Артём попал на Всероссийский проект «Хор Первых» как участник молодёжной организации «Движение первых». Всего из Новосибирской области конкурсный отбор прошли 27 школьников, сообщили «Сиб.фм» в региональном отделении «Движения Первых».

«Мы будем петь авторские песни, которые были написаны для ребят "Хора первых". Мы их уже исполняли на "Тавриде" и будем исполнять снова. Будут и новые песни, русские национальные. Говорят, что будем выступать на одной сцене с SHAMAN'ом», — комментирует советник директора.

Сейчас школьники усиленно готовятся к концерту. Они опубликовали видео с репетицией песни SHAMAN'а «Я русский!», которую исполнят на концерте в День народного единства 4 ноября.

Отмечается, что на мероприятии появятся и другие звёзды российской эстрады. Их имена пока держат в тайне.

Напомним, что ещё 1444 ребёнка и около 150 взрослых со всей России примут участие в большом концерте на ВДНХ.