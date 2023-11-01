Жителей Читы целый год не могут расселить в новое жилье после сильного пожара

Причем находиться в горевшем доме сейчас крайне опасно для жизни.

В Чите остается больше тысячи аварийных домов. Причем, даже несмотря на опасность для жизни, в них продолжают жить местные жители. Об одном из таких опасных жилищ сообщили в РТК «Забайкалье».

Так, жители дома по адресу Шилова,53 уже почти год живут в погоревшем доме. От огня пострадали четыре квартиры, а само здание сильно повело после обильного тушения водой. Сами читинцы признаются, что уже начинают замерзать и переживают, что дом скоро полностью развалится. Поэтому неоднократно обращались за помощью в различные инстанции. Однако на их чаяния отвечали лишь отписками. Хотя дом официально отнесли в категорию — на расселение еще в 2014 году.

С проблемой местных жителей РТК «Забайкалье» обратилось в региональное министерство строительства и комитет градостроительной политики города. Однако оба ведомства лишь перекладывали ответственность друг на друга и отказались от каких-либо комментариев. Тем временем в ситуацию вмешалась краевая прокуратура, и дело уже дошло до суда.

«По рассмотрению этого иска на правительство Забайкальского края возложена обязанность включить этот дом в программу расселения со сроком до 2025 года. В настоящее время вопросы, относящиеся к исполнению данного судебного решения, находятся на контроле органов прокуратуры», — сообщил исполняющий обязанности старшего помощника прокурора Забайкальского края Дмитрий Макушев.

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