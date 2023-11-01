Жители Новосибирска сдали 4 тонны монет

Более 4 тонн монет принесли в банк новосибирцы.

Как сообщает пресс-служба Сибирского ГУ Банка России, более 4 тонн монет разного номинала сдали жители Новосибирска в банковские отделения в ходе акции «Монетная неделя». Лидерами по обмену выступила 10-рублевые, рублевые и 10-копеечные монеты.

Заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Светлана Орлова отметила, что многие организациям нужны монеты разного номинала, поэтому они с радостью примут их.

Участникам акции выдавали 100-рублевые банкноты нового образца и памятные монеты, посвященные героям мультфильмов взамен на сданные монеты.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что с 3 ноября 2023 года в силу вступят изменения в закон «О несостоятельности (банкротстве)», которые коснутся судебной и внесудебной процедуры.