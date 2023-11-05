Эколог Ястребцев рассказал новосибирцам об опасности ядовитых паров ртути от ламп дневного света

Эколог Антон Ястребцев рекомендует жителям Сибири заменить энергосберегающие лампы дневного цвета на светодиодные.

В интервью для радио «Спутник» он отметил, что как энергосберегающие, так и галогенные лампы содержат ядовитые пары ртути. Это представляет опасность для здоровья. Особенно высок риск для люминесцентных ламп. Однако лампы в спиральной форме содержат меньшее количество ртути. В случае повреждения лампы ртуть может выделиться. Поэтому рекомендуется тщательно проветрить помещение и осуществить влажную уборку, аккуратно утилизировав обломки.

Чтобы избежать таких рисков, Ястребцев советует использовать светодиодные лампы, поскольку они не содержат ртути и являются безопасной альтернативой для домашнего освещения.

Ранее Сиб.фм сообщал, что стало известно, о чём почти два часа говорил Путин на совещании по Дагестану.