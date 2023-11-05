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вчера 22:09
общество

Глава СК Бастрыкин обратил внимание на дело о незаконной миграции в Новосибирске

Фото: Следком России

Глава Следственного комитета Российской Федерации (СК РФ) Александр Бастрыкин поручил рассмотреть уголовное дело из-за организации незаконной миграции в Новосибирске. Об этом сообщили в официальном сообществе СК РФ в социальных сетях.

Сотрудники УФСБ (Управление Федеральной службы безопасности) и следователи выявили группу лиц, организовавших незаконное пребывание иностранных граждан в Новосибирске. Все члены этой группы — граждане стран ближнего зарубежья.

Члены группы активно искали иностранцев, которым требовались поддельные документы для незаконного пребывания в России. Они также выступали в роли посредников и работодателей для иностранных граждан.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в жилищной инспекции Новосибирска прокомментировали ситуацию с мусором на Мира и Островского.

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Игорь Кириченко
Журналист

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