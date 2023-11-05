В жилищной инспекции Новосибирска прокомментировали ситуацию с мусором на Мира и Островского

Государственная жилищная инспекция Новосибирской области прокомментировала ситуацию по поводу о невывозе мусора по улицам Островского и Мира в Новосибирске.

«Государственной жилищной инспекцией Новосибирской области 5 ноября проведены обследования площадок многоквартирных домов, переполнения контейнеров не выявлено. Нарушений в графиках вывоза ТКО, возникших по вине регионального оператора, не зафиксировано. Кроме того, установлено, что одна из фотографий, сопровождающих информационные материалы средств массовой информации, сделана в городе Кирове 1 января 2021 года», — говорится в сообщении ведомства.

Также отмечается, что по информации регионального оператора МУП «САХ», вывоз твердых коммунальных отходов по улицам Островского и Мира осуществляется без сбоев.

Ранее Сиб.фм сообщал, что эколог Ястребцев рассказал новосибирцам об опасности ядовитых паров ртути от ламп дневного света.