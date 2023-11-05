Под Новосибирском арестовали школьницу, которая порезала девочку канцелярским ножом

В Новосибирской области выбрали меру пресечения для 14-летней школьницы, которая напала на свою 13-летнюю одноклассницу с канцелярским ножом в районе поселка Кудряшовский.

Следствие установило, что она изрезала свою одноклассницу и бросила ее в лесу. Пострадавшая девочка смогла сама обратиться за помощью. Врачи потратили 5 часов на борьбу за ее жизнь.

После лечения в больнице, девочку выписали. Однако ей предстоит пройти ряд пластических операций и длительную реабилитацию. Напавшая подруга провела месяц в психиатрической клинике на обследовании, но о результатах не сообщили.

Суд отправил школьницу под домашний арест, хотя прокурор настаивал на ее содержании под стражей до суда. Судебное заседание прошло в закрытом режиме. Родители пострадавшей девочки намерены обжаловать это решение.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области рост гибели детей в ДТП составил 200%.