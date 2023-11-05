В Новосибирской области рост гибели детей в ДТП составил 200%

За первые 9 месяцев этого года в России произошло 16,7 тысяч дорожно-транспортных происшествий (ДТП), которые привели к гибели 610 детей.

Такие данные продемонстрировали в информационно-аналитическом обзоре аварийности на дорогах в Министерстве внутренних дел Российской Федерации.

В Новосибирской области заметили рост числа случаев гибели детей в ДТП на 200%. В 80,7% случаев аварий с участием детей виноваты водители, нарушившие правила дорожного движения. Эти нарушения привели к гибели 422 детей и травмированию 12 197 маленьких пассажиров.

Новосибирская область оказалась среди лидеров по увеличению аварийности на дорогах, включая количество тотальных ДТП. Аналогичный значительный рост случаев гибели детей в ДТП также зафиксировали в Орловской (+400%), Калмыкии (+250%), Волгоградской (+260%), Курганской (+250%), Тверской (+200%) областях и других регионах России.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске за полгода уволились почти сто водителей из-за условий труда.