В Новосибирске за полгода уволились почти сто водителей из-за условий труда

В Новосибирске с мая по октябрь 2023 года из муниципальной транспортной компании уволилось 98 водителей, при этом на работу приняли 59 новых сотрудников.

Один из бывших водителей отметил, что увольнения происходили, в том числе, из-за заработной платы. Он уточнил, что заявленная сумма вакансий не отражает реальных условий работы, где для достижения зарплаты в 60 тысяч рублей требовалось брать дополнительные смены из-за невыполнения нормы часов.

Кроме финансовых моментов, бывший водитель также отметил, что одной из причин увольнения стали строгие правила компании, включая запрет на использование штор в салоне автобусов.

Власти подтвердили увольнения в транспортной компании. Они сообщили, что компания обеспечена водителями на 88% из 470 человек. Однако, у частных перевозчиков ситуация более напряженная. Там общая укомплектованность водителями всего 70%, а существенный дефицит водителей наблюдался во время пандемии COVID-19.

Стоит отметить, что средняя зарплата на муниципальных автобусах в МКП «НГТ» в 2023 году увеличилась с 68 390,60 рублей до 77 405 рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске люди обратились к Путину из-за выросшего в 250 раз утильсбора на автомобили.