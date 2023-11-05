В Красноярском крае 3-летний мальчик умер после того, как съел котлету

В Красноярском крае погиб трёхлетний ребёнок после того, как съел котлету, приготовленную из домашнего говяжьего фарша. Об этом сообщает Телеграм-канал Shot.

Семья многодетных родителей приготовила колбасу из остатков фарша. После приготовила две котлеты на электрическом гриле. Одну из котлет дали младшему ребёнку, который вскоре почувствовал недомогание. Малыш пожаловался на боли в животе. У него началась рвота.

Родители немедленно обратились за помощью в местную больницу. Однако состояние ребёнка быстро ухудшилось. Перевезти вертолётом в районную больницу ребенка не удалась, он скоропостижно скончался до прибытия медицинской помощи.

Отец ребёнка сообщил, что в тот день малыш чувствовал себя хорошо, играл. Трагедия также коснулась котёнка, который употребил остатки той же котлеты и вскоре скончался.

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