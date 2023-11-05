В Новосибирске из-за пожара на Седова погибла женщина

В Новосибирске загорелась кровля частного дома.

В Новосибирске на улице Седова загорелась кровля частного дома размером 10х11. Из здания эвакуаровались трое человек, среди них и 5-летний ребёнок. Об этом сообщает АСТ-54.

Из-за пожара пострадала женщина. Ее обнаружили без признаков жизни. Медики проводили реанимацию, но тщетно. Женщина погибла.

Внутри частного дома полностью выгорела комната, частично коридор. Также закопчена кухня.

«Частный дом, размером 10*10, с мансардным этажом. В комнате, размером 3*5 огнем повреждены домашние вещи на площади 15 кв.м», — говорится в сообщении МЧС.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске напали на пассажира такси.