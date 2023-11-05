В Новосибирске напали на пассажира такси

В субботу, 4 ноября, вечером в районе остановки «Матвеевка» на Бердском шоссе в Новосибирске произошло нападение на пассажира такси. Мужчина 1964 года рождения вызвал такси со Шлюза до улицы Сормовская. Однако, таксист не довёз пассажира до указанного адреса и высадил на полпути.

Как сообщает телеграм-канал «Инцидент Новосибирск», после высадки мужчины, к нему подъехал чёрный автомобиль, из которого вышли несколько человек и жестоко избили пассажира такси. Неизвестные похитили золотую цепочку пострадавшего и скрылись с места происшествия. В результате нападения мужчина получил черепно-мозговую травму.

Пострадавший обратился в полицию и написал заявление. В настоящее время правоохранительные органы ищут преступников.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Иркутской области нашли тела двоих детей и взрослых в машине, утонувшей в реке.