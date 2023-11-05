В Новосибирске найдено нарушение в уборке снега с дорог и улиц

Прокуратура Новосибирской области обнаружила нарушения в чистке дорог от снега и наледи.

По информации пресс-службы прокуратуры, в течение октября этого года прокуроры выдали около 250 предупреждений руководителям местного самоуправления и дорожным службам о необходимости правильной очистки дорог и улиц.

В результате обнаруженных нарушений прокуратура подготовила представление мэру города, а также шесть представлений руководителям дорожных служб.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске из-за пожара на Седова погибла женщина.