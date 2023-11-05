В Новосибирске родители подозревают воспитателя детсада в избиении и унижении детей

В Новосибирске в детском саду родители подали коллективную жалобу на воспитателя.

По словам родителей, женщина систематически избивала и унижала детей с 12 сентября по 24 октября. По их словам, причиной для физического насилия становилось то, что дети не умели правильно держать столовые приборы, а также из-за правил личной гигиены. Дети, по словам родителей, боятся ходить в туалет и просят не отправлять их в детский сад.

Директор гимназии, под юрисдикцией которой находится детский сад, заявила, что информация о подобном поведении воспитательницы поступила к ним впервые. В связи с этим в учреждении начали проверку. Сама воспитательница отказалась комментировать произошедшее.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском организовывали незаконное пребывание мигрантов.