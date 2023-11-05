В Новосибирской области выросло производство компьютеров на 70%

С января по сентябрь этого года производство в Новосибирской области индекс промышленного производства вырос на 7%, достигнув отметки в 107,4%. Такие данные приводит Новосибирскстат.

Отмечается значительный прирост в производстве компьютеров, оптических и электронных изделий. Он увеличился на 72,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Доцент кафедры маркетинга, рекламы и связей с общественностью НГУЭУ Татьяна Гениберг утверждает, что рост этой отрасли связан с ограничениями поставок оргтехники из-за рубежа.

Важным также является рост производства химических веществ и продуктов, который увеличился почти на четверть за этот период.

Такэе отмечается снижение в производстве конструкций из черных металлов на 52,5%. По словам Гениберг, это связано с уменьшением объемов сбора сырья, а также стремлением к переходу на менее капиталоемкое производство из пластмассы и других химических материалов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске родители подозревают воспитателя детсада в избиении и унижении детей.