Президент РФ Путин сделал важное заявление насчет СВО в День народного единства

В День народного единства президент России Владимир Путин посетил церемонию возложения цветов у памятника Минину и Пожарскому на Красной площади.

Во время мероприятия активистка «Народного фронта» обратилась к президенту. Она выразила озабоченность из-за задержек в передаче необходимых предметов для военных врачей из-за отсутствия соответствующих документов.

В ответ на это обращение, президент поручил пересмотреть список товаров, которые необходимы для использования военными медиками в ходе специальной военной операции. Пересмотр нужен для того, чтобы устранить задержки и обеспечить быструю передачу необходимого оборудования врачам, работающим на передовой.

Ранее Сиб.фм сообщал, что стало известно, о чём почти два часа говорил Путин на совещании по Дагестану.