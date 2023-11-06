Причиной посадки самолёта в поле под Новосибирском стала ошибка пилотов

В отчете Росавиации рассказали о причинах экстренной посадки самолета «Уральских авиалиний» 12 сентября.

Экипаж совершил ошибки, неправильно определив положение шасси и створок после отказа системы, а также допустив ошибку при расчете топлива. Причиной падения давления в системе стала изношенная трубка, поврежденная в процессе эксплуатации.

Однако, пилоты выбрали правильное место для посадки и успешно справились с ситуацией, что позволило спасти всех находившихся на борту пассажиров, включая 23 детей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском арестовали школьницу, которая порезала девочку канцелярским ножом.