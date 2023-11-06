В Москве на Красной площади мигранты угрожали убийством полицейским

В субботу, 4 ноября, на Красной площади в Москве произошел инцидент с участием мигрантов.

По информации полиции, правоохранительные органы проводили патрулирование главной площади страны и обратили внимание на группу мигрантов. Сотрудники полиции приблизились к группе для проверки документов.

Однако мигранты начали провоцировать и оскорблять полицейских, что впоследствии переросло в конфликт и драку. Во время задержания одного из мигрантов, женщины из группы начали истерично протестовать и оскорблять правоохранителей.

Инцидент также попал на видео. На нем видно, как один из мужчин-мигрантов угрожает сотруднику полиции. В настоящее время проводится проверка по данному случаю.

Ранее Сиб.фм сообщал, что глава СК Бастрыкин обратил внимание на дело о незаконной миграции в Новосибирске.