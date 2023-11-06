В Новосибирске неизвестные избили и ограбили полковника ГУФСИН в отставке

В Новосибирске толпа избила полковника ГУФСИН в отставке.

В Новосибирске вечером 4 ноября неизвестные напали на пассажира такси. Об этом сообщили в паблике «Инцидент Новосибирск» во «Вконтакте».

Пострадавший оказался полковником ГУФСИН в отставке. Мужчина вызвал машину, чтобы доехать от Шлюза до улицы Сормовской. Однако, когда они подъехали к остановке "Матвеевка", водитель внезапно затормозил и выкинул клиента из автомобиля. В это время к ним подъехал чёрный автомобиль.

По словам автора поста в соцсети, из авто вышло несколько неизвестных лиц, которые набросились на полковника и жестоко избили его. После избиения они забрали его золотую цепочку и скрылись с места преступления. Пострадавший получил черепно-мозговую травму.

После инцидента мужчина написал заявление в полицию.



Напомним, в Новосибирске родители подозревают воспитателя детсада в избиении и унижении детей.