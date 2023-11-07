«Била головой об кафель»: всплыли вопиющие подробности издевательства над детьми в новосибирском детсаду

Глава Следственного комитета заинтересовался инцидентом с жестоким обращением к воспитанникам детского сада в Новосибирске.

В новосибирском детском саду образовательного центра «Горностай» всплыл скандал, связанный с обвинениями в адрес одной из воспитательниц. Родители утверждают, что женщина избивала и угрожала детям, что привело к тому, что дети стали бояться ходить в сад.

Представители образовательного центра заявили, что ситуация уже обсуждается со всеми заинтересованными сторонами и планируется окончательное решение на следующей неделе. В то же время, ведомства начали проверку произошедшего.

Ранее уже были случаи подобных инцидентов в этом детском саду, что вызывает беспокойство у родителей. Директор образовательного центра Ирина Путинцева заявила, что их целью является решение конфликта в пользу детей, и обещала принять меры для обеспечения комфорта как детям, так и взрослым.

Следственный комитет уже начал проверку произошедшего, а глава СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

«Глава СК РФ поручил руководителю Следственного управления СК России по Новосибирской области Е.Г. Долгалеву представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении СК РФ.

Напомним, ранее Сиб.фм сообщал, что в Омской области сверстницы издевались над девочкой из-за того, что она поздно пришла в учреждение. Девушке били пощечины и заставляли мыть унитазы голыми руками.