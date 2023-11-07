С 7 ноября Новосибирский зоопарк переходит на зимний режим работы.

Сотрудники Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило в Telegram-канале сообщили о том, что с 7 ноября зоопарк переходит на зимний режим.

Теперь он будет работать с 09:00 до 18:00 часов. А кассы начнут закрываться уже в 17:00. После закрытия касс зоопарк работает только на выход.

Напомним, что манулов засыпало снегом в Новосибирском зоопарке. На видео заметно, как разные манулы гуляют по снежным дорожкам и наблюдают за гостями зоопарка. Некоторые дикие коты распушились и присели в сугроб.

Ранее Сиб.фм сообщал, что маленькие белые медвежата, проживающие в Новосибирском зоопарке, решили проверить прочность льда, покрывавшего их вольер. На опубликованных кадрах видно, как один из медвежат осторожно касается ледяных ступенек. Затем к нему присоединяется его сестра, которая также поднимается на лестницу.