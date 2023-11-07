Под Новосибирском мать умершей школьницы потребовала установить камеры в больнице

Мать умершей в Купинской ЦРБ Новосибирской области школьницы Ангелины Вахненко создала петицию с требованием оснастить больницу системой видеонаблюдения.

Многодетная мать Вера Зебницкая-Шишова потеряла 12-летнюю дочь полтора года назад, после того, как девочке поставили прививку, и она попала в больницу. С тех пор женщина пытается доказать, что в больнице не были созданы необходимые условия для спасения жизни пациентов.

«МРТ не делают. Если бы моему ребёнку (Ангелине – прим. Ред.) сделали МРТ, сразу бы увидели проблему с головным мозгом, и её могли бы спасти,

- рассказала Сиб.фм Вера Зебницкая-Шишова. – Об этом говорил и ещё один мужчина, когда мы ходили жаловаться к Бучману (прокурор Новосибирской области – прим. Ред.). Он говорил, что замучился жену свою возить в Карасук либо Новосибирск, ведь это очень затратно. Она болеет и надо постоянно делать МРТ».

Мать умершей девочки также утверждает, что в Центральной районной больнице два аппарата ИВЛ. Этот недостаток остро ощущался в период пандемии коронавируса. Вера Зебницкая-Шишова считает, что и её дочь слишком рано отключили от искусственной вентиляции лёгких.

Многодетная мать предлагает оснастить Купинскую больницу камерами видеонаблюдения – это позволит оценить профессионализм врачей. Вера Зебницкая-Шишова создала петицию на портале change.org.

«Мы жители, Купинского района Новосибирской области, требуем установить видеонаблюдение в ГБУЗ НСО Купинская ЦРБ, в поликлиническом отделении, а также и в отделениях стационара, в связи с повышенной смертностью в данной ЦРБ,

- говорится в описании к петиции. — Чтобы за врачами был какой-то контроль, родственники, потерявшие своих близких в Купинской ЦРБ, требуют установить систему видеонаблюдения!»

Пока петицию из 100 возможных человек в первом этапе подписали 90. Между тем, Вера Зебницкая-Шишова говорит, что в такой же ситуации, как и она, находятся ещё 5 человек. Они также потеряли близких, и требуют возбуждения уголовного дела.

Следует отметить, что уголовное дело о причинении смерти по неосторожности Ангелины Вахненко дважды возобновляли, но потом закрывали. Весной 2023 года в Купинской ЦРБ была проведена масштабная прокурорская проверка, которая выявила нарушение правил хранения лекарств и нехватку узких специалистов. Руководство больницы было оштрафовано на 75 тысяч рублей.