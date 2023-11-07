Под Новосибирском женщина сломала ногу, упав на обледенелом крыльце дома

Следователи начали проверку после травмирования жительницы Новосибирска из-за падения на обледенелом крыльце.

Жительница Новосибирской области получила травму, выходя из подъезда многоквартирного дома в одном из поселков региона. Инцидент произошел 5 ноября на обледенелом крыльце, сообщили в СУ СКР оп Новосибирской области

Следователи провели осмотр места происшествия. В рамках проверки будет оценено выполнение управляющей компанией работ по очистке придомовой территории от снега и наледи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, уточнили в СК.

Напомним, ранее в Заельцовском районном суде Новосибирска было вынесено решение о взыскании с мэрии города 659 тысяч рублей в связи с падением пешехода на гололеде, произошедшем в декабре 2021 года.

Мужчина получил травмы, упав на улице возле дома №96 на Красном проспекте, когда направлялся на работу. Суд признал правомерным взыскать с муниципального казначейства компенсацию морального вреда, сумму расходов на лечение и утраченного заработка находясь на больничном.