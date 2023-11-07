Стала известна судьба новосибирской учительницы, назвавшей школьниц «девочками б/у»

Учительница, унизившая девятиклассниц, больше не будет вести у них уроки.

Скандал с учителем русского языка и литературы в новосибирской школе получил развитие: ученики написали заявление, жалуясь на оскорбления со стороны преподавателя.

Родители выступили на стороне детей и потребовали от руководства школы заменить учителя. Школа согласилась с требованием и уже назначила нового педагога на замену.

Мэрия Новосибирска также вмешалась в ситуацию и сообщила, что проводится проверка по факту произошедшего. Родительское собрание, на котором будет обсуждаться дальнейшая судьба учительницы, называвшей девятиклассниц "девочками б/у", запланировано на 7 ноября.

Ранее Сиб.фм писал, как в одной из новосибирских школ 11 октября учительница повысила голос на ученицу из-за оскорблений.

Это было запечатлено на видео, которое прислали свидетели инцидента. На нём видно, как учительница сильно схватила ребёнка за руку и накричала перед всем классом.

«Рот открывать будешь, когда я тебе разрешу. Еще раз ты меня обзовешь, я сниму с тебя штаны и опозорю перед всем классом», — сказала учительница.

В связи с этим, комментарии под видео разделились: часть людей считают, что педагога могли довести, отчего и была вызвана такая реакция, а кто-то считает, что подобное поведение неприемлемо ни при каких обстоятельствах.

Напомним, что подросток из Кемерова рассказал о конфликте, который произошел на уроке между ним и учителем. Преподаватель выгнал его из кабинета, обвинив в том, что мальчик сидел в телефоне и мешал остальным ученикам.