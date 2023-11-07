Стали известны подробности избиения полковника ГУФСИН в отставке в Новосибирске

Полковника ГУФСИН в отставке избили и ограбили в Новосибирске.

В Новосибирске неизвестные избили и ограбили полковника ГУФСИН в отставке. 59-летний мужчина получил открытую черепно-мозговую травму и множественные ушибы. Инцидент произошел, когда он возвращался домой на такси после юбилея друга.

Жена пострадавшего рассказала, что муж приехал домой в крови и грязи и сообщил, что его избил таксист. У него была украдена золотая цепочка, но деньги и телефон остались при нем.

После инцидента женщина вызвала скорую помощь, которая диагностировала у мужчины открытую черепно-мозговую травму и множественные ушибы.

Полиция пока не выяснила, кто именно избил полковника, но он уже написал заявление о произошедшем.

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