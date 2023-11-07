В 2024 году рекордная индексация пособий ждет новосибирских пенсионеров

Ряд экспертов предрекают в 2024 году рекордную индексацию пенсионерам, которая связана с повышением прожиточного минимум

В январе 2024 года прожиточный минимум будет повышен до 13 290 рублей. По прогнозам экспертов, это приведет к рекордной индексации пенсии. Так, в интервью изданию Primpress, пенсионный эксперт Сергей Власов заявил, что через три месяца все пенсии будут увеличены сразу на 7,5%.

Власов объясняет, что все неработающие пенсионеры будут гарантированно получать пособия, не менее прожиточного минимума.

Помимо этого, работающие пенсионеры также получат приятный бонус: с 1 января 2024 года повысится МРОТ (минимальный размер оплаты труда) до 19 242 рублей. Рост сразу составит 19%. Таким образом, зарплаты должны подняться в соответствии с индексацией.

Напомним, что пенсионерам со 2 ноября перечислят на карты удержанные за 2018-2022 выплаты. Речь идет о выпавших из общего трудового стажа периодах работы, спровоцировавших удержание средств.