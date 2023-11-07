В МЧС назвали причину пожара в новосибирской конюшне, где погибли 17 лошадей

В Новосибирске сгорела конюшня — погибли 17 из 18 лошадей.

В результате короткого замыкания электропроводки в конном клубе Новосибирской области произошел пожар, в результате которого погибли 17 лошадей. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по региону Виктор Орлов на оперативном совещании.

Площадь возгорания составила 260 квадратных метров, а конный клуб на станции Иня-Восточная в Новосибирском районе полностью сгорел утром 1 ноября. Сотрудники МЧС успели эвакуировать одну лошадь из горящего здания, при этом огонь повредил конюшню и пристройки к ней.

Во время тушения пожара частично обрушилась кровля здания, горение было ликвидировано за полчаса.

Напомним, утром 1 ноября в конном клубе «Подворье» произошел пожар, который унёс жизни 17 лошадей. Об этом корреспонденту Сиб.фм заявила женщина, сестра которой держала своих животных на постое.

«У моей сестры там лошади были, сейчас она в истерике. У неё была лошадь беременная и жеребенок — они погибли от отравления угарным газом», — поделилась собеседница.

По её словам, в конюшне было 18 лошадей, а удалось выжить только одной — Тосе.